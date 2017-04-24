Стал известен список кредиторов Bank Standard

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) объявил список членов созданного Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, в список вошли ведущий оператор мобильной связи Азербайджана (Azercell Telecom), 2 страховые компании (Standard Insurance и Qala Hayat Sigorta), 1 небанковская кредитная организация (FINCA Azerbaijan), 1 лизинговая компания (Unileasing) и другие.

Кроме того, кредиторами Bank Standard являются Национальный фонд поддержки предпринимательства при министерстве экономики, университет Хазар, а также президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.

Отметим, что первое заседание Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard состоится 28 апреля в 15:00 в административном здании ADIF по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека 16. В повестку дня заседания войдет ознакомление с Положением Кредиторского комитета, избрание председателя комитета и секретаря заседания, подготовка рабочего плана комитета, назначение даты и повестки очередного заседания.