​США рекомендовали коммерческим банкам отказаться от покупки российских облигаций

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Власти США рекомендовали банкам отказаться от покупки гособлигаций России. Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК. В Вашингтоне полагают, что это будет противоречить санкционной политике против Москвы. Отметим, что Вашингтон призвал отказаться от покупки российских гособлигаций, в основном, крупные банки страны.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, в 2016 году Москва впервые с введения санкций выпустит международные облигации на сумму не менее 3 млрд. долларов. Как утверждает WSJ, Россия пригласила поучаствовать в их покупке европейские, китайские и американские банки, в том числе Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

Минфин и Госдеп США выпустили специальное предупреждение, получив от банков вопросы о том, могут ли они участвовать в покупке бондов. Так, в Вашингтоне считают, что такие сделки будут противоречить санкционной политике. "Очень важно, чтобы частные компании в США, Евросоюзе и во всем остальном мире понимали, что Россия останется рынком с высокой степенью риска, пока она будет продолжать действия по дестабилизации на Украине", - заявили в Госдепартаменте. Представители ведомства также предупредили о "репутационных рисках" при возвращении к обычному режиму бизнеса с Россией.

Как отмечает WSJ, не все американские банки уже определились с дальнейшими действиями. Так, в Citigroup рассказали газете, что банк не будет участвовать в покупке облигаций. В свою очередь, другие кредитные организации, в том числе Goldman Sachs и J.P. Morgan, продолжают взвешивать возможности.