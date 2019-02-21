США и Китай работают над пятью меморандумами для торговой сделки

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Представители США и Китая работают над пятью меморандумами, которые послужат основой для окончательного торгового соглашения.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Документы будут охватывать такие области, как сельское хозяйство, беспошлинные барьеры, сфера услуг, передача технологии и интеллектуальная собственность, рассказал источник. По словам источник, угроза повторного введения пошлин сохраняется в том случае, если условия не будут выполнены.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.