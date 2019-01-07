США и Китай приступили к переговорам по устранению торговых противоречий

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Власти КНР и США официально приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области торговли и экономики в Пекине.

Как передает Report, об этом сообщила пекинская газета "Бэйцзин цинняньбао".

По ее данным, кортеж с делегатами США в составе более чем 10 машин прибыл на территорию министерства коммерции КНР, расположенного в самом центре Пекина. Двухдневные консультации начались примерно в 09:00 по местному времени (5:00 по бакинскому времени).

Ожидается, что в ходе этих переговоров состоится конструктивный диалог, который позволит добиться прогресса в реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Проходящие 7-8 января в Пекине китайско-американские переговоры - первая официальная встреча представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий, вызванных дисбалансом в двухстороннем товарообороте. Американскую делегацию возглавляет заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш.