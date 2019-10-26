США частично восстановили беспошлинный торговый режим с Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение о восстановлении некоторых частей соглашения по беспошлинной торговле с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Белом доме.

В документе подчеркивается, что американская сторона еще раз рассмотрела соглашение и факты, а также оценила действующую ситуацию на Украине, и решила возобновить режим беспошлинной торговли на ряд товаров.

«Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности», — отмечает Д.Трамп.

Отмечается, что беспошлинный режим затронул около трети из 36 млн долларов торговых выгод, которые первоначально были отозваны для Украины.

Согласно постановлению, это решение вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

В настоящее время неизвестно, какие именно товары были одобрены Трампом для беспошлинного режима.

Отметим, что в декабре 2017 года Трамп приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины. Свое решение он аргументировал тем, что Украина недостаточно защищает интеллектуальные права.