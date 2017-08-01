Срок полномочий исполнительного директора Фонда страхования вкладов истек

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "В соответствии с поправками в закон "О страховании вкладов" мой 10-летний срок полномочий подошел к концу".

Об этом заявил Report исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

Он не стал комментировать свою будущую деятельность.

Напомним, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вугара Абдуллаева заместителем исполнительного директора ADİF, который будет обязанности исполнительного директора фонда до его назначения.