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    Срок полномочий исполнительного директора Фонда страхования вкладов истек

    Это связано с поправками в закон О страховании вкладов

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "В соответствии с поправками в закон "О страховании вкладов" мой 10-летний срок полномочий подошел к концу".

    Об этом заявил Report исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

    Он не стал комментировать свою будущую деятельность.

    Напомним, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вугара Абдуллаева заместителем исполнительного директора ADİF, который будет обязанности исполнительного директора фонда до его назначения.

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