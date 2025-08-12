О нас

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9% Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9 %
Финансы
12 августа 2025 г. 12:53
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в первом полугодии составила 1 097 манатов, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 июля этого года численность наемных работников в экономике страны составила 1 млн 770,8 тыс. человек, из которых 864,2 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 906,6 тыс. человек - в негосударственном секторе.

18,8% наемных работников были заняты в торговле; ремонте транспортных средств, 18,3% - в образовании, 13,8% - в промышленности, 8,5% - в здравоохранении и оказании социальных услуг населению, 6,7% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,2% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, а 14,8% - в других сферах экономики.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

