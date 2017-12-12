Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 6%

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Число работающих по найму по состоянию на 1 ноября 2017 года в Азербайджане составило 1 517,8 тыс. человек, из них 878,1 тыс. человек заняты в государственном, 639,7 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Из общего числа наемных работников 21,8% заняты в сфере образования, 19,2% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,6% - строительства, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 10,9% - прочих секторах экономики.

За январь-октябрь этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,4% и составила 525,4 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.