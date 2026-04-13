    Средняя зарплата в Азербайджане в январе-феврале выросла на 5,3%

    Финансы
    13 апреля, 2026
    • 15:53
    Средняя зарплата в Азербайджане в январе-феврале выросла на 5,3%

    В январе-феврале текущего года в Азербайджане средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1099 манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, в сфере ИКТ, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в транспортном и складском секторах экономики.

    На 1 марта текущего года число наемных работников в стране составило 1 млн 784 тыс. человек (870,6 тыс. - в государственном секторе, 913 400 - в негосударственном).

    Среднемесячная зарплата в Азербайджане Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb
    Average monthly salary in Azerbaijan reaches 1,099 manats

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей