Средняя зарплата в Азербайджане в январе-феврале выросла на 5,3%

В январе-феврале текущего года в Азербайджане средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1099 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, в сфере ИКТ, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в транспортном и складском секторах экономики.

На 1 марта текущего года число наемных работников в стране составило 1 млн 784 тыс. человек (870,6 тыс. - в государственном секторе, 913 400 - в негосударственном).