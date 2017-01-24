Среднемесячная зарплата в Азербайджане повысилась на 7%

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2016 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 7% и составила 494,3 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, среднемесячная зарплата в нефтяном секторе составила 2 773,7 маната, в ненефтяном секторе - 440,2 маната.

Заработная плата работников государственного сектора составила в среднем 371,7 маната, частного сектора - 669,3 маната в месяц.

Согласно статистике, в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности отмечается зарплата выше среднего уровня.