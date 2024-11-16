Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 8%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 993 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 993 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также в транспорте и складском хозяйстве.

На 1 октября численность наемных работников в экономике страны составляла 1 млн 768,3 тыс. человек, из них 880,3 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 888,0 тыс. человек - в негосударственном секторе.