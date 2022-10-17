Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 14%

В январе-августе этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 829 манатов.

В январе-августе этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 829 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Средняя зарплата в нефтегазовом секторе за отчетный период составила 3 486 манатов, а в ненефтегазовом - 778 манатов.

Работники государственных предприятий получали в среднем 780 манатов, а работники частных предприятий - 885 манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи была выше, чем в среднем по стране.