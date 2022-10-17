О нас

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 14%

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 14% В январе-августе этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 829 манатов.
Финансы
17 октября 2022 г. 12:05
Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 14%

В январе-августе этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 829 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Средняя зарплата в нефтегазовом секторе за отчетный период составила 3 486 манатов, а в ненефтегазовом - 778 манатов.

Работники государственных предприятий получали в среднем 780 манатов, а работники частных предприятий - 885 манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи была выше, чем в среднем по стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 14%-dən çox artıb

Самое важное

Потерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
ФотоПотерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
17 октября 2022 г. 11:55
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi