Среднемесячная пенсия в Азербайджане выросла на 60%

В 2018-2020 годах пенсионные расходы Азербайджана выросли на 36% и составили 4,5 млрд манатов

В 2018-2020 годах пенсионные расходы Азербайджана выросли на 36% и составили 4,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на трехлетний отчет, опубликованный Министерством труда и социальной защиты.

Согласно документу, за отчетный период пособия в стране выросли в 2,2 раза - до 613 млн манатов, стипендии - в 3,5 раза - до 326 млн манатов.

Кроме того, за 3 года среднемесячная пенсия в Азербайджане выросла на 60% и достигла 330 манатов. В том числе среднемесячная пенсия в связи с возрастом выросла на 54% - до 361 маната, инвалидностью - на 66% - до 290 манатов, потерей кормильца - на 63% - до 267 манатов. За тот же период минимальная пенсия выросла на 82% и достигла 200 манатов.

На конец отчетного периода прожиточный минимум в стране составил 190 манатов, а критерий нуждаемости - 160 манатов, что означает рост на 23% и 38% соответственно.