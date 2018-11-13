Среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась почти на 3%

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Число наемных работников в годовом сравнении увеличилось на 1,7% и по состоянию на 1 октября составило 1 млн 552,7 тыс. человек, из них 883,2 тыс. заняты в государственном, 669,5 тыс. - в частном секторе экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего числа наемных работников 21,3% заняты в сфере образования, 18,7% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,4% - промышленности, 8,5% - здравоохранения и социальных услуг, 7,2% - строительства, 7,0% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 11% - прочих секторах экономики.

В январе-сентябре среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении выросла на 2,8% и составила 540,5 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.