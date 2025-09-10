ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе составила 5,6%

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 12:20
    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе составила 5,6%

    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе текущего года составила 5,6%, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 6,6%, непродовольственные товары - на 2,6%, услуги - на 6,9%. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    По данным статистики, инфляция в августе 2025 года по сравнению с августом прошлого года составила 4,9%. При этом продовольственные товары подорожали на 6,6%, непродовольственные - на 2,1%, услуги - на 4,9%. 

    В августе 2025 года инфляция по сравнению с июлем составила 0,4%.

    Azərbaycanda 8 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub
    Average annual inflation in Azerbaijan in January-August amounted to 5.6%

