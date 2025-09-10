Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе составила 5,6%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе текущего года составила 5,6%, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 6,6%, непродовольственные товары - на 2,6%, услуги - на 6,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным статистики, инфляция в августе 2025 года по сравнению с августом прошлого года составила 4,9%. При этом продовольственные товары подорожали на 6,6%, непродовольственные - на 2,1%, услуги - на 4,9%.

В августе 2025 года инфляция по сравнению с июлем составила 0,4%.