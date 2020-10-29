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Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года

Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года Спрос на металл с начала года упал на 10%
Финансы
29 октября 2020 г. 10:55
Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года

Общий спрос на золото в мире в третьем квартале 2020 года упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 892 тонн, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото", это самый низкий квартальный показатель с 2009 года.

"В годовом исчислении в третьем квартале мировой спрос на золото упал на 19%, до 892 тонн, так как потребители продолжали ощущать влияние пандемии COVID-19. Это самый низкий квартальный показатель с третьего квартала 2009 года", - сказано в отчете. Предложение золота на рынке за период снизилось на 3% по отношению к прошлому году.

Спрос на металл с начала года составил 2,97 тыс. тонн, что на 10% ниже относительно аналогичного периода 2019 года.

При этом инвестиционный спрос на золото в третьем квартале вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, отмечает WGC. Так, во всем мире инвесторы купили 222,1 тонны золотых слитков и монет (+49% год к году), а наибольший рост произошел на западных рынках, в Китае и Турции. Дополнительно инвесторы приобрели 272,5 тонны золота через обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF). С начала года золотые ETF увеличили свои активы более чем на 1 тыс. тонн, и сейчас их резервы составляют рекордные 3,88 тыс. тонн.

"Оценивая ситуацию с инвесторами, мы видим новый рекордный приток средств в обеспеченные золотом ETF в третьем квартале, что привело к беспрецедентно высоким глобальным показателям. Не менее обнадеживает и то, что в этом квартале проявилась роль золота как "убежища" для розничных инвесторов, поскольку люди продолжают искать стабильность в условиях неустойчивости на рынках", - отмечает аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит, слова которой приводятся в отчете.

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