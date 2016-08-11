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    ​Спрос на валютном аукционе достиг рекордной отметки

    На очередных аукционах валютное предложение может вырасти

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на очередном валютном аукционе Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) спрос коммерческих банков на доллар превысил фактическое предложение в 12 раз и достиг рекордного объема – более 600 млн. долларов. Об этом сообщили Report в банковских кругах.

    Как сообщает Report, ГНФАР выставил на аукцион 50 млн. долларов, которые были проданы 29 коммерческим банкам.

    Аналитическая группа Report считает, что в результате увеличения спроса на очередных аукционах валютное предложение может вырасти до 100-200 млн. долларов: "После этого возможно некоторое повышение курса маната по отношению к доллару".

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