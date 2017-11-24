Спрос на облигации SOCAR резко вырос

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) резко подорожали.

Как сообщили Report в инвестиционной компании PSG Capital – маркет-мейкера по облигациям на вторичном рынке, стоимость облигаций превысила 1 010 долларов.

В настоящее время облигации SOCAR можно купить за 1 004,80 доллара за одну облигацию, а продать по цене в 1 010 долларов.

Это значительно выше цен на начало недели. Так, 20 ноября облигации покупались по 1 003,2 доллара, а продавались по 1 007,6 доллара.

Напомним, что в настоящее время облигации SOCAR можно приобрести только на вторичном рынке, то есть у их владельцев на бирже. Владельцы облигаций не хотят продавать их по цене менее 1 010 долларов: "Цена облигаций, как правило, повышалась до этой отметки незадолго до выплаты процентов. Сейчас же цены растут, хотя до выплат осталось еще около 2 месяцев".

В PSG Capital отмечают, что подорожание облигаций связано с резким увеличением спроса, в то время как предложение на рынке не может удовлетворить этот спрос. Помимо этого, своевременные выплаты процентов за весь период с момента их выпуска, за который владельцы получили в общей сложности 5 млн долларов, выгодные условия, по которым облигации предлагаются на рынке, гарантия выкупа со стороны SOCAR по цене не менее номинальной, также способствует популярности облигаций.

Напомним, что очередные выплаты процентов состоятся в начале 2018 года.