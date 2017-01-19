Спрос на десятилетние облигации Турции втрое превысил предложение

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Спрос на облигации со сроком обращения до 25 марта 2027 года, выпущенные вчера в Турции, втрое превысил предложение.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявили в казначействе страны.

По информации, 33% или 2 млрд из запланированных 6 млрд долларов Турция намерена привлечь в 2017 году за счет облигаций. Так, 49% ценных бумаг продано инвесторам США, 26% - Великобритании, 11% - Турции, 11% - иных европейских стран, 3% - иных стран.

Организаторами эмиссии выступили Barclays, Citigroup, Goldman Sachs и Qatar National Bank. Купонная ставка облигации равна 6%, доходность для инвесторов – 6,15% годовых. Заявки получены от 256 инвесторов.

Напомним, что сейчас учетная ставка в США составляет 0,75%, в Европе - 0%, в Англии - 0,25%, в Японии - 0,1%. Аналитическая группа Report полагает, что обещанная Турцией доходность в 6% является достаточно высокой и рисковой. Так, ранее гособлигации развивающихся стран на мировых финансовых рынках были размещены с доходностью 3-5%.