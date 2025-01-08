Банки Азербайджана списали кредитные долги жертв авиакатастрофы самолета AZAL

Списаны кредитные долги граждан, погибших при крушении самолета AZAL, сообщает Report.

Банки и небанковские кредитные организации Азербайджана приняли решение списать кредитные обязательства граждан, погибших при крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации банков (ABA) и Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA).

Согласно информации, решение принято в знак солидарности и сочувствия семьям погибших. Кредитные обязательства жертв авиакатастрофы будут погашены за счет собственных средств банков и НБКО.

"Трагическая гибель членов экипажа и пассажиров рейса Баку-Грозный глубоко потрясла всю страну, в том числе банковское сообщество Азербайджана. По рекомендации Центрального банка Азербайджана и по инициативе ABA и AMFA кредитные задолженности погибших списаны. Выражаем глубокие соболезнования членам семей погибших и желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в воздушном пространстве России над Грозным.