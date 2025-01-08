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Банки Азербайджана списали кредитные долги жертв авиакатастрофы самолета AZAL

Банки Азербайджана списали кредитные долги жертв авиакатастрофы самолета AZAL Списаны кредитные долги граждан, погибших при крушении самолета AZAL, сообщает Report.
Финансы
8 января 2025 г. 10:46
Банки Азербайджана списали кредитные долги жертв авиакатастрофы самолета AZAL

Банки и небанковские кредитные организации Азербайджана приняли решение списать кредитные обязательства граждан, погибших при крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации банков (ABA) и Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA).

Согласно информации, решение принято в знак солидарности и сочувствия семьям погибших. Кредитные обязательства жертв авиакатастрофы будут погашены за счет собственных средств банков и НБКО.

"Трагическая гибель членов экипажа и пассажиров рейса Баку-Грозный глубоко потрясла всю страну, в том числе банковское сообщество Азербайджана. По рекомендации Центрального банка Азербайджана и по инициативе ABA и AMFA кредитные задолженности погибших списаны. Выражаем глубокие соболезнования членам семей погибших и желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в воздушном пространстве России над Грозным.

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Версия на английском языке Azerbaijani banks write off loan debts of citizens who died in AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Aktaudakı təyyarə qəzasında həyatını itirmiş vətəndaşların kredit borcları silinib

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