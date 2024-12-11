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SpaceX стал самым дорогим частным стартапом в мире

SpaceX стал самым дорогим частным стартапом в мире Компания SpaceX Илона Маска стала самым дорогим частным стартапом в мире после предложения инвесторам о покупке акций. Оценочная рыночная стоимость производителя ракет и спутников поднялась до 350 млрд долларов в связи с ростом цен на акции компании на 65
Финансы
11 декабря 2024 г. 10:24
SpaceX стал самым дорогим частным стартапом в мире

Компания SpaceX Илона Маска стала самым дорогим частным стартапом в мире после предложения инвесторам о покупке акций. Оценочная рыночная стоимость производителя ракет и спутников поднялась до 350 млрд долларов в связи с ростом цен на акции компании на 65%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно условиям сделки, SpaceX и инвесторы, проявляющие повышенный интерес к предприятию миллиардера, приобретут акции компании на сумму 1,25 млрд долларов по цене 185 долларов за штуку. Несколько месяцев назад акции стартапа продавались по 112 долларов, а его стоимость оценивалась в 210 млрд долларов.

SpaceX обошла владеющую TikTok компанию ByteDance, стоимость которой в прошлом месяце была оценена почти в 300 млрд долларов в результате принятия программы обратного выкупа акций.

Сама SpaceX приобретет акции почти на 500 млн долларов, остальной капитал поступит от внешних инвесторов, которые спешат поддержать разрастающиеся деловые интересы Маска, самого богатого предпринимателя в мире, ставшего близким доверенным лицом избранного президента США Дональда Трампа.

Маск потратил во время президентской гонки в США не менее 260 млн долларов, чтобы помочь Трампу возвратиться в Белый дом. Согласно заявлению Трампа, Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

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