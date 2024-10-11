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Созданы новые экспертные группы при "Ассоциации банков Азербайджана" 

Созданы новые экспертные группы при "Ассоциации банков Азербайджана"  В составе Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) созданы две новые экспертные группы.
Финансы
11 октября 2024 г. 12:40
Созданы новые экспертные группы при Ассоциации банков Азербайджана 

В составе Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) созданы две новые экспертные группы.

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, данное решение принято на общем собрании президиума Ассоциации.

Согласно решению, экспертная группа по розничному банковскому бизнесу объединена с рабочей группой по кредитному страхованию жизни, на ее основе сформирована экспертная группа по розничному банковскому бизнесу и кредитному страхованию жизни.

Помимо этого, создана экспертная группа по данным и искусственному интеллекту.

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