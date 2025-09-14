Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Капитализация страхового сектора Азербайджана в I полугодии почти в 2 раза превысила риск-капитал

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 12:07
    Капитализация страхового сектора Азербайджана в I полугодии почти в 2 раза превысила риск-капитал

    Совокупный капитал страхового сектора Азербайджана в первом полугодии 2025 года почти в 2 раза превысил показатель риск-капитала.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

    По его словам, проводимые в страховом секторе реформы положительно сказались на показателях развития и устойчивости:

    "Так, активы сектора за последний год выросли на 12% и превысили 2,1 млрд манатов. Также наблюдался рост показателей доходности. В первом полугодии текущего года суммарная прибыль сектора превысила 80 млн манатов, рентабельность активов (ROA) составила 7%, а рентабельность капитала (ROE) - 25%".

    Алияр Мамедъяров ЦБА риск-капитал Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    AMB: Sığorta sektorunun məcmu kapitalı risk kapitalını 2 dəfə üstələyib

    Последние новости

    13:24

    ЦБА определил приоритеты для развития страхового сектора Азербайджана

    Финансы
    13:23

    Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере страхования

    Финансы
    13:10

    На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы Агрыдаг

    В регионе
    13:05

    Сборная Азербайджана по баскетболу заняла второе место в Мировой женской серии

    Командные
    12:56
    Фото

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района

    Внутренняя политика
    12:51

    Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах"

    Футбол
    12:41

    Кыргызстан предложил Азербайджану совместные инициативы в страховании

    Финансы
    12:37

    Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в Азербайджан

    Армия
    12:37

    В Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, в районах пойдет дождь

    Экология
    Лента новостей