Капитализация страхового сектора Азербайджана в I полугодии почти в 2 раза превысила риск-капитал
Финансы
- 14 сентября, 2025
- 12:07
Совокупный капитал страхового сектора Азербайджана в первом полугодии 2025 года почти в 2 раза превысил показатель риск-капитала.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.
По его словам, проводимые в страховом секторе реформы положительно сказались на показателях развития и устойчивости:
"Так, активы сектора за последний год выросли на 12% и превысили 2,1 млрд манатов. Также наблюдался рост показателей доходности. В первом полугодии текущего года суммарная прибыль сектора превысила 80 млн манатов, рентабельность активов (ROA) составила 7%, а рентабельность капитала (ROE) - 25%".
