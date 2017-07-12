Совокупные активы банковского сектора Азербайджана равны 30,1 млрд манатов

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Общие активы 31 коммерческого банка Азербайджана на 31 мая составили 30 101,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), из них на долю общих обязательств пришлось 27 342,2 млн манатов, балансового капитала - 2 758,8 млн манатов.

Объем вкладов населения в банках на 1 июня составил 6 820,1 млн манатов.

За отчетный период количество банковских филиалов составило 560, отделений - 141, POS-терминалов - 2 476. В банковском секторе работает в общей сложности 16 034 человека.