Совокупные активы банковского сектора Азербайджана достигли 30 млрд манатов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) обнародовала обзорные показатели банковского сектора Азербайджана за первый квартал.

Как сообщает Report, общие активы 32 коммерческих банков Азербайджана на 1 апреля составили 29 980,1 млн манатов, общие обязательства - 27 219,9 млн манатов, балансовый капитал - 2 760,2 млн манатов.

Объем вкладов населения в банках на конец марта составил 6 889,2 млн манатов.

За отчетный период количество банковских филиалов составило 561, отделений - 137, ATM - 2 471. В целом, персонал банковского сектора составил 16 312 человек.

Число небанковских кредитных организаций (НКО) равно 145, в том числе кредитных союзов – 97. Персонал НКО составил 2 726 человек.