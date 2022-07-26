Совместное предприятие ГНФАР-SOCAR ищет аудитора на три года

ООО Azerbaijan Rigs объявило конкурс на аудит финансовой отчетности за 2022-2024 годы в соответствии с международными стандартами.

ООО Azerbaijan Rigs объявило конкурс на аудит финансовой отчетности за 2022-2024 годы в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, претенденты могут представить свои предложения до 17:00 10 августа по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121 ("SOCAR Tower").

Заинтересованные организации могут связаться по номеру (012) 521-34-60.

Azerbaijan Rigs была создана в 2013 году. Ее уставный капитал составляет 950 миллионов манатов. Учредителями компании являются Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) с долей 90% и Государственная нефтяная компания (SOCAR) с долей 10%.