Сотрудники Счетной палаты награждены - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

6 декабря, 2016 19:16

© Report https://report.az/storage/news/3c97336bbfa49e9e7a5080480b7b9509/ab1034ba-bf65-4dc6-8359-0970f390a3dc_292.jpg Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Счетной палаты Азербайджанской Республики. Как сообщили Report, согласно документу, в связи с 15-летием создания Счетной палаты Азербайджанской Республики и за заслуги в деятельности палаты награждаются следующие лица: орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Магеррамов Адиль Мамедали оглу Гасанов Джафар Исмаил оглу медалью "За отличие на государственной службе" Тагиев Натиг Адиль оглу Гумбатов Гудрет Мухаммед оглу Гасанов Расим Гасан оглу Сафаров Фаган Шаиб оглу медалью "Терегги" Гурбанов Фирсенд Алигейдар оглу.

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