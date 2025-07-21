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Сотрудница Report победила в журналистском конкурсе статей, проведенного АСА

Сотрудница Report победила в журналистском конкурсе статей, проведенного АСА
Финансы
21 июля 2025 г. 15:52
Сотрудница Report победила в журналистском конкурсе статей, проведенного АСА

Заместитель главного редактора, руководитель отдела экономики Информационного агентства Report Илаха Мамедли стала одним из победителей конкурса статей, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) среди журналистов по случаю 150-летия Национальной прессы.

Как сообщает Report, сегодня Ассоциация объявила результаты конкурса.

На церемонии награждения конкурса статей на тему "Риски жизни заемщиков кредитов в страховом обеспечении" занявшим I, II и III места вручены специальные плакетки и денежные призы, обладателям следующих четырех мест - сертификаты и денежные призы, а обладателям еще трех мест - ценные подарки.

В конкурсе статей 1-е место занял экономический корреспондент Информационного Агентства APA Рахим Таривердиев, 2-е место - заместитель главного редактора Информационного агентства Report Илаха Мамедли, 3-е место - главный редактор новостного портала Ena.az Ильхама Абдуллаева.

Экономическому корреспонденту газеты İki sahil Ягут Агашахгызы, корреспонденту новостного сайта Minval.az Зарине Оруджалиевой, главному редактору телеканала ATV Вафе Шахлаи и редактору новостного портала Banco.az Мехин Гасымовой были вручены сертификаты и денежные призы, директору финансового портала Kommersant.az Нармин Гани, корреспонденту информационного агентства Qafqazinfo.az Зульфие Гулуевой и сотруднику новостного портала Valyuta.az Сярване Рамихановой - ценные подарки.

Статья Илахи Мамедли "Кредит с бронежилетом: как страхование жизни спасает будущее?" была опубликована на двух языках.

Отметим, что конкурс статей был организован в рамках Меморандума "О взаимном сотрудничестве по системному и последовательному осуществлению мер по повышению страховой грамотности, просвещению, пропаганде и профилактике", подписанного между Центральным банком Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на английском языке ФотоReport's journalist among winners of writing competition held by ASA
Версия на азербайджанском языке Фото“Report”un əməkdaşı ASA-nın keçirdiyi yazı müsabiqəsinin qalibi olub

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