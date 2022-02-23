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Состояние 23 российских миллиардеров сократилось на 32 млрд долларов

Состояние 23 российских миллиардеров сократилось на 32 млрд долларов Состояние 23 богатейших российских бизнесменов в этом году сократилось на 32 млрд долларов США из-за эскалации конфликта на Украине.
Финансы
23 февраля 2022 г. 11:11
Состояние 23 российских миллиардеров сократилось на 32 млрд долларов

Состояние 23 богатейших российских бизнесменов в этом году сократилось на 32 млрд долларов США из-за эскалации конфликта на Украине.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

Список "обедневших" миллиардеров возглавил Геннадий Тимченко.

Член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть (6,4 млрд долларов), получил наибольшие потери из-за эскалации на Украине. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года потерял 6,2 млрд, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов — 3,5 млрд. Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг среди россиян, с начала года потерял 1,1 млрд долларов.

Общее состояние российских миллиардеров, согласно данным агентства, на данный момент составляет 343 млрд. В конце прошлого года их общее состояние оценивалось в 375 млрд долларов.

Минфин США ввел санкции против ВЭБа, Промсвязьбанка, их дочерних компаний, а также высокопоставленных чиновников и российского суверенного долга. Санкции также ввели власти Канады, Японии и Австралии. ЕС внес в черный список 361 депутата, проголосовавшего за ратификацию договоров с "ЛНР" и "ДНР".

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Версия на английском языке 23 Russian billionaires see wealth tumble as tensions escalate
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