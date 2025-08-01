Экономический совет обсудил бюджетно-налоговую политику и поправки в Налоговый кодекс

Состоялось заседание Экономического совета

Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетно-налоговую политику и поправки в Налоговый кодекс страны.

Как сообщили Report в Кабмине, очередное заседание совета состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.

В повестку дня вошли вопросы, имеющие ключевое значение для подготовки "Прогнозов государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год и последующие три года", включая бюджетно-налоговую политику, предстоящие изменения в Налоговый кодекс, а также текущие экономические вопросы.

Были заслушаны предложения министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева. Члены Экономического совета провели детальное обсуждение представленных инициатив.

По итогам заседания соответствующим государственным органам были даны поручения с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, отметили в Кабмине.