Экономический совет обсудил бюджетно-налоговую политику и поправки в Налоговый кодекс

Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетно-налоговую политику и поправки в Налоговый кодекс страны.
Как сообщили Report в Кабмине, очередное заседание совета состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.
В повестку дня вошли вопросы, имеющие ключевое значение для подготовки "Прогнозов государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год и последующие три года", включая бюджетно-налоговую политику, предстоящие изменения в Налоговый кодекс, а также текущие экономические вопросы.
Были заслушаны предложения министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева. Члены Экономического совета провели детальное обсуждение представленных инициатив.
По итогам заседания соответствующим государственным органам были даны поручения с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, отметили в Кабмине.