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Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям

Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Завтра в 16:30 состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.
Финансы
19 мая 2022 г. 15:20
Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям

Завтра в 16:30 состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, заседание пройдет через онлайн-платформу Webex.

На заседании планируется участие представителей государственных структур, общественных объединений и ассоциаций, входящих в рабочую группу. Заседание будет посвящено обсуждению утвержденного плана действий рабочей группы на 2022 год, основной темой обсуждения станут такие вопросы, как обеспечение бюджетной прозрачности, повышение долговой устойчивости, удержание инфляции в рамках целевых показателей, эффективное управление природными ресурсами.

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Версия на азербайджанском языке Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər üzrə işçi qrupunun iclası olacaq

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