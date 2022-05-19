Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям

Завтра в 16:30 состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Завтра в 16:30 состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, заседание пройдет через онлайн-платформу Webex.

На заседании планируется участие представителей государственных структур, общественных объединений и ассоциаций, входящих в рабочую группу. Заседание будет посвящено обсуждению утвержденного плана действий рабочей группы на 2022 год, основной темой обсуждения станут такие вопросы, как обеспечение бюджетной прозрачности, повышение долговой устойчивости, удержание инфляции в рамках целевых показателей, эффективное управление природными ресурсами.