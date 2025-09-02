Состоится собрание акционеров Yelo Bank

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    • 02 сентября, 2025
    • 09:23
    7 октября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Yelo Bank".

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гасан бека Зардаби, 81к.

    В повестку дня собрания включены текущие и организационные вопросы.

    Напомним, что Yelo Bank был создан в 2019 году на базе ОАО Nikoil Bank, действующего с 1994 года. Его уставный капитал составляет 378 млн манатов. 98,94% акций банка принадлежат Марине Кулишовой, 0,96% - Анару Гасанову (председатель правления банка), а 0,1% - ООО "ИСР Холдинг".

