Состоится собрание акционеров Yelo Bank

7 октября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Yelo Bank".

Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гасан бека Зардаби, 81к.

В повестку дня собрания включены текущие и организационные вопросы.

Напомним, что Yelo Bank был создан в 2019 году на базе ОАО Nikoil Bank, действующего с 1994 года. Его уставный капитал составляет 378 млн манатов. 98,94% акций банка принадлежат Марине Кулишовой, 0,96% - Анару Гасанову (председатель правления банка), а 0,1% - ООО "ИСР Холдинг".