Состоится собрание акционеров Yelo Bank
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 09:23
7 октября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Yelo Bank".
Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гасан бека Зардаби, 81к.
В повестку дня собрания включены текущие и организационные вопросы.
Напомним, что Yelo Bank был создан в 2019 году на базе ОАО Nikoil Bank, действующего с 1994 года. Его уставный капитал составляет 378 млн манатов. 98,94% акций банка принадлежат Марине Кулишовой, 0,96% - Анару Гасанову (председатель правления банка), а 0,1% - ООО "ИСР Холдинг".
