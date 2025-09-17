Состоится собрание акционеров НБКО Finoko

3 ноября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) Finoko, находящейся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Исмаил бека Гутгашинлы, дом 36.

В повестке дня собрания стоит вопрос о ликвидации НБКО.

Напомним, что ОАО Finoko было создано в 2014 году. Уставный капитал НБКО составляет 5,355 млн манатов. Акционерами организации являются Эльчин Алиев (председатель Наблюдательного совета) и Эльмар Алиев (член Наблюдательного совета). Им принадлежит по 50% долей.