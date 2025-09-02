Состоится собрание акционеров Legion Financial

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Legion Financial, занимающегося лизинговой деятельностью в Азербайджане, состоится 10 октября в 12:00.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: г. Баку, Ясамальский район, проспект Гасанбека Зардаби, 25А.

    В повестку мероприятия включен вопрос о дополнительном выпуске акций с целью увеличения уставного капитала компании.

    Отметим, что Legion Financial создан в 2020 году. Его уставный капитал составляет 3,91 млн манатов. Акции компании принадлежат Турану Исмаилову, Рамину Сулейманлы, Ровшану Султанову, Бёюкаге Мамедову и гражданину Беларуси Коласу Константину.

