Состоится собрание акционеров Legion Financial

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Legion Financial, занимающегося лизинговой деятельностью в Азербайджане, состоится 10 октября в 12:00.

Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: г. Баку, Ясамальский район, проспект Гасанбека Зардаби, 25А.

В повестку мероприятия включен вопрос о дополнительном выпуске акций с целью увеличения уставного капитала компании.

Отметим, что Legion Financial создан в 2020 году. Его уставный капитал составляет 3,91 млн манатов. Акции компании принадлежат Турану Исмаилову, Рамину Сулейманлы, Ровшану Султанову, Бёюкаге Мамедову и гражданину Беларуси Коласу Константину.