    "Legion Financial"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    • 02 sentyabr, 2025
    • 19:57
    Legion Financialın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Oktyabrın 10-da, saat 12:00-da Azərbaycanda lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olan "Legion Financial" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsənbəy Zərdabi prospekti, 25A ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə şirkətin nizamnamə kapitalının artırılması məqsədilə əlavə səhm buraxılışı məsələsi daxildir.

    "Legion Financial" 2020-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 3,91 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri Turan İsmayılova, Ramin Süleymanlıya, Rövşən Sultanova, Böyükağa Məmmədova və Belarus vətəndaşı Kolas Konstantinə məxsusdur. T.İsmayılov həm də ləğv prosesində olan "Finoko" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) İdarə Heyətinin sədridir. 

    Legion Financial səhmdarların yığıncağı nizamnamə kapitalı
