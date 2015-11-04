​Состоится собрание акционеров Bank Technique

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 4 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО BankTechnique.

Как сообщает Report, об этом объявило правление банка на страницах официальной газеты.

Внеочередное общее собрание состоится по адресу: г.Баку, пр.Бабека, 16. Не исключается, что на собрании состоится назначение на пост председателя правления банка.

Отметим, что на собрании акционеров 16 октября было принято заявление председателя Наблюдательного совета Ровшана Исмаилова об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Назначенный решением общего собрания акционеров на пост председателя Наблюдательного совета Этибар Махмуд оглу Алиев с 27 октября приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, что Р.Исмаилов еще в 2012 году заменил на посту председателя Наблюдательного совета того же Э.Алиева.