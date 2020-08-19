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Сократился товарооборот Грузии с Азербайджаном

Сократился товарооборот Грузии с Азербайджаном Объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 508,5 млн долларов США
Финансы
19 августа 2020 г. 12:30
Сократился товарооборот Грузии с Азербайджаном

В январе-июле текущего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 508,5 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики страны.

Доля Азербайджана в общем торговом обороте соседней страны составила 8,4%. За отчетный период Азербайджан занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии после Турции, России и Китая.

По сравнению с прошлым годом объем товарооборота Грузии с Азербайджаном сократился на 15,3%.

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