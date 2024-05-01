Талех Казымов: Резкий рост спроса на валютном рынке Азербайджана прекратился

Наблюдавшийся в начале года резкий рост спроса на валютном рынке Азербайджана прекратился.

Наблюдавшийся в начале года резкий рост спроса на валютном рынке Азербайджана прекратился.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

Он отметил, что рост спроса на инвалюту в начале года был связан с увеличением расходов государственного бюджета более чем на 28% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

"Чуть более 45% этих расходов являются существенными расходами. Также наблюдался рост авансовых платежей юридических лиц. Кроме того, выросли инвестиции в экономику. Параллельно возникла необоснованная активность среди населения, что оказало определенное влияние на рост спроса", - сказал он.

Кязимов отметил, что в настоящее на валютном рынке Азербайджана наблюдается стабильность, ситуация такая же, как и в аналогичный период прошлого года.