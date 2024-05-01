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Талех Кязимов: ЦБА контролирует процесс ликвидации банков и возвращения вкладов

Талех Кязимов: ЦБА контролирует процесс ликвидации банков и возвращения вкладов Центробанк Азербайджана не наблюдает несправедливого отношения к вкладчикам ликвидированных банков со стороны Фонда страхования вкладов (ликвидатора банков).
Финансы
1 мая 2024 г. 12:55
Талех Кязимов: ЦБА контролирует процесс ликвидации банков и возвращения вкладов

Центробанк Азербайджана не наблюдает несправедливого отношения к вкладчикам ликвидированных банков со стороны Фонда страхования вкладов (ликвидатора банков).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов.

"Было много обращений вкладчиков касательно того, что им не возвращают вклады. Но проведя расследование, мы видим, что ликвидатор следует законодательству, и требования заявителя необоснованны. За время своей работы председателем ЦБА я еще не сталкивался со случаями, чтобы вкладчику не вернули депозит. Процесс ликвидации в первую очередь контролирует ЦБА", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı ƏSF tərəfindən qeyri-ədalətliliyini müşayət etməmişik"

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