Талех Кязимов: ЦБА контролирует процесс ликвидации банков и возвращения вкладов

Центробанк Азербайджана не наблюдает несправедливого отношения к вкладчикам ликвидированных банков со стороны Фонда страхования вкладов (ликвидатора банков).

Центробанк Азербайджана не наблюдает несправедливого отношения к вкладчикам ликвидированных банков со стороны Фонда страхования вкладов (ликвидатора банков).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов.

"Было много обращений вкладчиков касательно того, что им не возвращают вклады. Но проведя расследование, мы видим, что ликвидатор следует законодательству, и требования заявителя необоснованны. За время своей работы председателем ЦБА я еще не сталкивался со случаями, чтобы вкладчику не вернули депозит. Процесс ликвидации в первую очередь контролирует ЦБА", - сказал он.