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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.
Финансы
1 мая 2024 г. 22:54
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Как передает Report, это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет по операциям на открытом рынке, FOMC принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать перспективы и баланс рисков. При этом ФРС считает нецелесообразным снижать диапазон ставки до достижения большей уверенности в движении инфляции к целевым 2%.

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Версия на азербайджанском языке FED uçot dərəcəsini 5,25-5,5 % diapazonunda saxlayıb

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