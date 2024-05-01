ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Как передает Report , это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет по операциям на открытом рынке, FOMC принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать перспективы и баланс рисков. При этом ФРС считает нецелесообразным снижать диапазон ставки до достижения большей уверенности в движении инфляции к целевым 2%.