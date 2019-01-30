Социальный проект Банка Республика удостоен Национальной премии по КСО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 29 января в Бакинском конгресс-центре состоялся впервые организованный в Азербайджане Гала-вечер конкурса "Национальная премия по КСО 2018", проведенный со стороны Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана, компании PROAKTİV PR и Общественного объединения международных связей и исследований "Евразия".

В конкурсе приняли участие проекты, проведенные за последние два года со стороны компаний, работающих в разных секторах страны: образование, банковское дело, здравоохранение, операторы мобильной связи и страховые компании. Победители были определены комиссией, состоящей из представителей министерства экономики Азербайджанской Республики, министерства образования Азербайджанской Республики, Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и других государственных учреждений.

Банк Республика, реализовавший в 2018 году множество полезных и успешных проектов в области социальной, образовательной, финансовой грамотности, был удостоен "Национальной премии по КСО" за социальный проект "ŞƏN çərŞƏNbə", который был реализован в прошлом году накануне праздника Новруз в детских домах и школах-интернатах разных регионов нашей страны!

В рамках проекта сотрудники банка каждый вторник организовывали праздничное веселье с участием Косы и Кечала, а также раздавали подарки детям из детских домов в Шеки, Лянкяране и Гяндже.

По сообщению банка, реализация проектов по поддержке детей-сирот, спорта, культуры и образования будет продолжена в рамках программы корпоративной социальной ответственности в 2019 году.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.