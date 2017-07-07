SOCAR вложил дополнительно 140 млн манатов в “Южный газовый коридор”

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) вложила дополнительные инвестиции в 140 млн манатов в компанию “Южный газовый коридор”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2016 год, прошедший аудит компании Ernst&Young (EY).

SOCAR также инвестировал в ООО Azerbaijan Rigs дополнительные 19 млн манатов.

29 мая этого года SOCAR увеличил на 16,34% долю в SOCAR Energy Georgia, своей дочерней структуре в Грузии. Пакет акций был куплен за 58 млн манатов (34 млн долларов). В результате контрольный пакет акций SOCAR в SOCAR Energy Georgia увеличился с 51% до 67,34%.

ЗАО “Южный газовый коридор” создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года. 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% акций – ЗАО, принадлежащим SOCAR.

ООО Azerbaijan Rigs учреждено с целью строительства буровой установки. Долю в компании имеют SOCAR и Госнефтефонд Азербайджана.

ООО SOCAR Energy Georgia создано в 2006 году. Помимо SOCAR, акционерами компании являются Intersun Holding FZCO и Eventus General Holding FZE.