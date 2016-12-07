SOCAR увеличил перечисления в ГФСЗ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре 2016 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 116,193 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в январе-ноябре отчисления в госбюджет составили 1 266,365 млн. манатов.

Помимо этого, в ноябре SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,381 млн. манатов, что на 1,192 млн. манатов или 10,7% больше соответствующего периода прошлого года. В целом, в январе-ноябре отчисления компании в ГФСЗ составили 131,751 млн. манатов, что на 5,141 млн. манатов или 4,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.