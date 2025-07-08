SOCAR увеличил чистую прибыль на 41%

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 2,927 млрд манатов.

Чистая прибыль Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за 2024 год составила 2,927 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 41,2% больше по сравнению с 2023 годом.

По данным отчета, в 2024 году доходы SOCAR от продаж составили 84 млрд 689 млн манатов (на 0,6% меньше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 77 млрд 296 млн манатов (на 0,9% больше).

Административные расходы в прошлом году составили 2 млрд 252 млн манатов (на 16,1% больше), в распределительную сеть - 2 млрд 45 млн манатов (на 7,3% меньше), социальные расходы - 351 млн манатов (на 17% больше), на разведку и оценку - 17 млн манатов (остались без изменений), ожидаемые кредитные доходы - 46 млн манатов (в предыдущем году был убыток), доходы от финансовых услуг - 18 млн манатов (в 2023 году отсутствовали), финансовые расходы - 2 млн манатов (в 2023 году отсутствовали), прочие операционные расходы - 1 млрд 869 млн манатов (на 27% меньше), прочие операционные доходы - 1 млрд 970 млн манатов (в 2,3 раза больше), процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, - 852 млн манатов (на 28,3% больше), финансовые расходы - 2 млрд 74 млн манатов (на 13,1% больше), убыток от курсовой разницы - 366 млн манатов (на 49,3% меньше), доходы по чистой монетарной позиции - 1,114 млрд манатов (на 11,1% больше), доходы от финансовых результатов совместных предприятий - 540 млн манатов (на 28,6% меньше), доходы от финансовых результатов связанных предприятий - 867 млн манатов (на 41,7% больше).

В 2024 году Госнефтекомпания выплатила налога на прибыль на сумму 912 млн манатов (+50,5%).

На 1 января 2025 года активы SOCAR составили 94 млрд 701 млн манатов (+31,6%). За отчетный период обязательства компании увеличились на 24% - до 46 млрд 44 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 39,6% - до 48 млрд 657 млн манатов.