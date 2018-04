​SOCAR Trading подписал кредитное соглашение на сумму 150 млн. долларов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания SOCAR Trading подписала кредитное соглашение по привлечению возобновляемого необеспеченного синдицированного кредита на сумму 150 млн. долларов

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Trading, это первое аналогичное кредитное соглашение. Кредитная линия сформирована за счет средств, привлеченных у более чем 20 кредитных организаций.

"Этот кредит поддерживает глобальную стратегию развития SOCAR Trading", - сообщили в компании.

Основными андеррайтерами кредитной линии являются Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank), Société Générale Corporate & InvestmentBanking.

В этой сделке в качестве банков-эмитентов выступают The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (MUFG) и Société Générale, кредитного агента - Rabobank.

Отметим, что соглашение подписано сроком на 12 месяцев, однако затем может быть продлено на срок до двух лет.