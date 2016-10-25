SOCAR повысил стоимость облигаций

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Маркет-мейкер по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Инвестиционная компания PSG Capital вновь повысила цены купли-продажи облигаций на вторичном рынке. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

По информации, стоимость покупки облигаций выросла с 1 001,08 до 1 001,11 доллара, продажи - с 1 015,4 до 1 016,11 доллара.

Напомним, что облигации SOCAR вышли на вторичный рынок 17 октября. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов. Срок погашения облигаций – 2021 год, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.