SOCAR осуществил очередную выплату процентов держателям облигаций

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила очередную купонную выплату по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет и годовой доходностью в 4,5%.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила очередную купонную выплату по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет и годовой доходностью в 4,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, дивиденды были зачислены на счета владельцев облигаций сегодня.

Облигации SOCAR принесли своим владельцам доход в размере 1 млн 125 тыс. долларов США. Таким образом, общий доход владельцев облигаций возрос до 5 млн 625 тыс. долларов США, а по истечении 5 лет он составит 22,5 млн долларов.

Показателем высокого спроса на облигации SOCAR является объем операций на вторичном рынке, превышающий 31 млн долларов США. Количество сделок по ним на сегодняшний день составило 380.

Облигации SOCAR, которые можно приобрести в центрах ASAN xidmət №1 и №5 и во всех зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях, обладают высокой ликвидностью.

1 мая 2023 года состоится очередная купонная выплата по облигациям SOCAR.