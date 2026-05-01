    SOCAR обеспечила 18-ю купонную выплату по облигациям на сумму $1,125 млн

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) произвела 18-ую купонную выплату по облигациям на $100 млн, эмитированным 1 ноября 2021 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, сегодня на счета держателей облигаций перечислено $1,125 млн в рамках 18-й купонной выплаты.

    По итогам 18-й выплаты совокупный доход инвесторов достиг $20,25 млн, а к завершению срока обращения общий доход составит $22,5 млн.

    Напомним, что 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 на сумму $100 млн и сроком обращения 5 лет.

    Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов осуществляется раз в квартал - $1,125 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

    SOCAR yeni istiqrazlarına görə növbəti dəfə faiz ödəyib

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

