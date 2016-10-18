SOCAR не исключает выпуск облигаций с более низкой доходностью

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) не исключает очередную эмиссию в зависимости от спроса на рынке. Как сообщает Report, с этим заявлением выступил президент компании Ровнаг Абдуллаев на пресс-конференции, посвященной итогам продаж облигаций SOCAR и начала операций на вторичном рынке.

По его словам, в этом случае доходность этих ценных бумаг будет ниже по сравнению с первой эмиссией.

Главный консультант компании по рынкам капитала Али Агаоглу, в свою очередь, заявил, что очередная эмиссия возможна в 2017 году, и для привлечения большего количества инвесторов ее объем предусмотрен в объеме не менее 200 млн долларов.