SOCAR начинает выпуск "Зеленых облигаций"

13:13

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 15 января 2025 года начинает процесс эмиссии "Зеленых облигаций".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Объем выпуска облигаций - $200 млн.

Эмиссия разделена на 200 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Ставка купона - 6% годовых, купонная выплата будет осуществляться каждые три месяца. Срок обращения облигаций - 5 лет.

Последний срок приобретения "зеленых" облигаций SOCAR - 28 февраля 2025 года.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование ВИЭ-проектов, реализуемых ООО SOCAR Green.

"Зеленые облигации", андеррайтером размещения которых является Инвестиционная компания Pasha Capital, можно приобрести в центрах ASAN xidmət №1 и №5, а также в инвестиционных компаниях, зарегистрированных в Азербайджане.

Для получения подробной информации можно обратиться в колл-центр *1999 и на сайты socaristiqraz.az, socarcapital.az.