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SOCAR начинает выпуск "Зеленых облигаций"

SOCAR начинает выпуск "Зеленых облигаций" 13:13
Финансы
10 января 2025 г. 13:20
SOCAR начинает выпуск Зеленых облигаций

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 15 января 2025 года начинает процесс эмиссии "Зеленых облигаций".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Объем выпуска облигаций - $200 млн.

Эмиссия разделена на 200 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Ставка купона - 6% годовых, купонная выплата будет осуществляться каждые три месяца. Срок обращения облигаций - 5 лет.

Последний срок приобретения "зеленых" облигаций SOCAR - 28 февраля 2025 года.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование ВИЭ-проектов, реализуемых ООО SOCAR Green.

"Зеленые облигации", андеррайтером размещения которых является Инвестиционная компания Pasha Capital, можно приобрести в центрах ASAN xidmət №1 и №5, а также в инвестиционных компаниях, зарегистрированных в Азербайджане.

Для получения подробной информации можно обратиться в колл-центр *1999 и на сайты socaristiqraz.az, socarcapital.az.

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Версия на английском языке SOCAR launches issuance of green bonds
Версия на азербайджанском языке SOCAR "Yaşıl istiqraz"ların buraxılışına başlayır

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